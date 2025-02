Nachdem Martin Luther der katholischen Kirche und dem Vatikan den Kampf angesagt hatte, musste er schnell in Sicherheit gebracht werden. Bei einer fingierten Entführung wurde er auf die Wartburg gebracht – zu der er durchaus familiäre Verbindung hatte: Luthers Mutter wurde in Eisenach geboren und sein Vater erblickte im nahen Möhra das Licht der Welt. Als Junker Jörg versteckte sich Luther also auf der Wartburg und arbeitete an seiner Übersetzung der Bibel. In der Ausstellung erinnern Lucas Cranachs Gemälde von Luthers Eltern, Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora an die Bedeutung der Burg für die Reformation. Doch ein anderes Bild von Lucas Cranach dem Älteren sticht in der Sammlung deutlich hervor.

1901 ersteigerte der Hauptmann der Wartburg und Maler-Nachfahre Hans Lucas von Cranach das Gemälde "Junge Mutter mit Kind". Das Besondere an diesem Bild ist vor allem, dass bis heute nicht ganz klar ist, was genau Cranach hier gemalt hat. Eine Frau in nobler Kleidung des 16. Jahrhunderts sitzt in einem Wald und hält ihr nacktes Kind auf ihrem Schoß. Die Motivik erinnert klar an die Marienbilder des Malers. Dass die Frau jedoch so edle Kleider trug, scheint ungewöhnlich. Es könnte sich also auch um eine Adelige handeln. Doch warum sie im Wald sitzt, bleibt unklar.



Erst bei genauerer Untersuchung kann man am Fuß des Felsens am linken Bildrand eine nackte Gestalt auf allen Vieren entdecken. Das könnte Johannes Chrysostomos sein, einer der vier Kirchenlehrer des Ostens, der wegen seiner Sozialreformen vom Kaiser verbannt wurde. Später entstand die Legende eines Einsiedlers. Zudem soll sich eine Prinzessin verirrt haben, an der er sich vergangen hat. Als Buße wollte er fortan nur noch nackt und auf allen Vieren durch die Welt gehen. Die Mutter könnte also auch jene Prinzessin sein. Dass die nackte Gestalt kaum zu erkennen ist, legt nahe, dass Lucas Cranach es seinem Publikum mit diesem Bild nicht leicht machen wollte.