Das Projekt "Superblocks Leipzig" will in den nächsten Jahren die Möglichkeiten von autofreiem Stadtraum aufzeigen. Der Fokus liegt dabei auf dem Leipziger Osten: Hier soll ein fußgängerfreundlicher öffentlicher Raum mit Fahrrad- und Spielstraßen entstehen, in denen sich die Nachbarschaft trifft und Autos nur beschränkt Zufahrt haben. In Zusammenarbeit mit der Leipziger Design-Gruppe "Kollektiv Plus X" sollen die Straßen Pop-up-mäßig verwandelt werden, um so Raum zu schaffen für Kultur, Workshops und Mitmachprogramme.