Es ist ungewöhnlich, wenn man auf dem Messegelände in Magdeburg von Skulpturen begrüßt wird und in einer riesigen Kunstausstellung landet. Doch scheint dies ein Zeichen des Erfolgs der Kunstmesse "Kunst/Mitte" in Magdeburg zu sein.

2015 hatten die Künstlergemeinschaft der HO Galerie in Magdeburg die Idee zu dieser "Messe für zeitgenössischen Kunst", die erst im außergewöhnlichen Ambiente des Salbker Wasserturms, präsentiert wurde, dann im Kulturhaus AMO, schließlich in der Stadthalle und seit vergangenem Jahr in der weitläufigen Messehalle. Man hat so Corona nicht nur überlebt, sondern ist insgesamt sogar größer geworden, freut sich Dorothea Hertel, selbst Künstlerin und Mitinitiatorin und hebt hervor "Wir haben noch mehr Künstler und auch viel mehr Galerien, die dazu gekommen sind. Und wir sind jetzt mittlerweile die einzige Kunstmesse in Mitteldeutschland. Wir haben uns gegenüber Leipzig, Halle, Dresden durchsetzen können."