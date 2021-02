Wie soll man als Künstler seine Bilder präsentieren, wenn Corona vermeintlich alle Möglichkeiten raubt? Martin Dinda hatte eine gleichermaßen außergewöhnliche wie herausragende Idee: Er zeigt seine Bilder in einer Tankstelle. "Kunst am Limit" ist der Titel der Ausstellung, passend zur aktuellen Situation der Künstler.

Täglich kommen bis zu 2.000 Kunden in die Tankstelle, deutlich mehr als in den meisten Galerien. Sie können die Bilder betrachten und erwerben – eines seiner Werke hat Dinda schon verkauft. Die Preise liegen zwischen 200 und 450 Euro, sie sind vor den 13 Bildern jeweils auf den Fußboden geklebt.

Ich als Künstler möchte meine Kunst verkaufen und komme hier an diesen Ort, um mich zu zeigen, vielleicht auch den einen oder anderen Besucher, der sonst nicht in einer Kunstgalerie spazieren geht, sich Kunst holt, sich Kunst schenken lässt, hier die Chance nutzt und diesen Überraschungseffekt auch mitbekommt.

Dindas Bilder stammen aus dem Atelier Kunstfehler in Jessen, sie sind abstrakt, bunt und eigensinnig. Die Werke entstehen in verschiedenen Techniken, mal mit Sumpfkalk gemalt und mal mit Kaffee, meistens aber mit Acrylfarbe. Der gelernte Ergotherapeut ist in Sachen Malerei Autodidakt und verdient sich damit ein gutes Zubrot – wenn Kunstausstellungen nicht gerade wegen Corona untersagt sind.