Werkstattbesuch Kunsthandwerk: Wie eine Magdeburgerin das Weben für sich entdeckte

Die Weberei ist ein uraltes Handwerk, das nur noch wenige beherrschen. Dazu zählt die Magdeburgerin Hanne Protzmann. Die 53-Jährige hat ihre Leidenschaft für das Weben erst spät bei einem Ausflug in der Oberlausitz für sich entdeckt. Daraufhin kündigte sie ihren Beruf als Ingenieurin und machte eine Ausbildung zur Weberin. Heute hält sie die seltene Tradition am Leben – mit ihrer Werkstatt in Magdeburg, in der noch so gewebt wird wie vor tausenden Jahren.