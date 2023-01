Die Familie, in der sie lebte, hätte ihr gestalterisches Potential entdeckt und ihr sehr viele Empfehlungen gegeben. Sie hätten ihr geraten, mal in die ortsansässige Gerberei zu schauen, wo Fischhaut zu einem haltbaren Leder gegerbt wird, erzählt Annekatrin Döll.

Nach dem Jahr in Island ist Annekatrin Döll zurück nach Deutschland gegangen und hat ihr Kunststudium in Dresden beendet. Doch der Gedanke ans Fischleder lässt sie nicht los, und so beginnt sie zu experimentieren und vernäht erste Fischlederteile, die sie aus Island mitgebracht hat. Das dünne Fischleder ist robuster, als man denkt. Das Geheimnis, so Annekatrin Döll, liegt in der Faserstruktur.