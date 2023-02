Renate Müller liebt ihren Beruf und steht auch heute noch jeden Tag in ihrer Werkstatt. Mittlerweile sei es schwierig, einen Job im Bereich Spielzeuggestaltung zu bekommen, sagt sie, es gebe fast keine Betriebe mehr in der einstigen Spielzeugstadt Sonneberg. Auch die Ausbildung an der Sonneberger Fachschule sei stark eingeschränkt. Eine Alternative sei ein Studium an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle, hier könne man "Spiel- und Lerndesign" studieren – ein Angebot, dass es zu ihrer Zeit noch nicht gegeben hat.

In der Werkstatt von Renate Müller in Sonneberg entstehen die begehrten Rupfentiere bis heute. Bildrechte: MDR/Katrin Engelhardt