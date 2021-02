Städtische Galerie für Gegenwartskunst Kunsthaus Dresden: Ein Jubiläum und eine Vision

Das Dresdner Kunsthaus ist auf eine Öffnung gut vorbereitet, denn dort wartet die zuletzt erarbeitete Ausstellung – bisher ungesehen – auf Besucherinnen und Besucher. Christiane Mennicke-Schwarz, künstlerische Leiterin des Hauses, würde am liebsten direkt die Türen öffnen: "Ich sehe die Gefahr der Ansteckung in den Museen nicht als besonders groß. Gleichzeitig habe ich sehr großen Respekt vor den Entscheidungen, die die Politik im letzten Jahr treffen musste."

Durch das große Schaufenster im Erdgeschoss kann man bereits einen Blick auf für diesen Ort eher ungewöhnliche keramische Objekte werfen: "1000°" heißt die Ausstellung, die alte und neue Techniken des Keramischen im internationalen Vergleich präsentiert und nach der Relevanz eines nachhaltigen armen Materials fragt. Für Christiane Mennicke-Schwarz ist es ein besonderes Anliegen, die in der Corona-Zeit entstanden Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen: "Es ist unglaublich frustrierend für Künstlerinnen und Künstler in dieser Zeit so wenig sichtbar sein zu können. Umso wichtiger ist es, nachhaltig zu bleiben und dann die Dinge, die entstanden sind, auch sofort zu zeigen."

2021 ist für das Kunsthaus ein Jubiläumsjahr. Seit seiner Gründung vor 30 Jahren brauchte es eine Weile, um seinen Platz in der Dresdner Kunstszene zu finden. Mit einer Rückschau und einem Katalog zum Jubelfest will sich die künstlerische Leitung jedoch nicht aufhalten. Zum einen fehlt dazu das Geld, da der Haushalt der Stadt auch den Institutionen Kürzungen abverlangt. Zum anderen hätte das Haus ganz andere Intentionen, wie Mennicke-Schwarz betont: "Zurück zu den Ursprüngen vor 30 Jahren, als das Kunsthaus gegründet wurde – da wusste auch keiner, was der nächste Schritt sein wird oder wie genau man sich die Zukunft vorstellen soll. Und in diesem Sinne werden wir das Jubiläumsjahr tatsächlich auch feiern." Gefeiert werden soll im öffentlichen Raum und dafür stehen bereits zwei große Arbeiten bereit: Olaf Holzapfels große Skulptur – ein auf seine spezielle Art gebauter Holzpolter, der auf Klimawandel und Waldschäden verweist – und Ulrike Mohrs Gnadengarten. Angelegt in der neuen Museumsfiliale im Grünen, werden hier all jene Gewächse versammelt, die anderswo ausgesondert wurden.