Die Arbeiten stammen von Schülern und Professoren der Hochschule. Dazu zählen bekannte Namen wie Willi Sitte (1921–2013), Gustav Weidanz (1889–1970), Marguerite Friedländer-Wildenhain (1896–1985), Lothar Zitzmann (1924–1977) und Hubert Petras (1929–2010). Nike Bätzner, Professorin für Kunstgeschichte an der Burg, sagte, die Sammlung sei wichtig, "weil man viele Dinge im Original braucht." Anhand der Sammlungsobjekte ließen sich Entwicklung und Verbreitung bestimmter Produkte nachverfolgen: "Vieles gibt es noch im Alltag, beispielsweise die Schrankwand von Rudolf Horn, entwickelt in der DDR für Plattenbauten", so Bätzner.

Ein Teeservice aus Bürgel-Keramik. Der 1970 gestorbene Künstler Gustav Weidanz schuf es im Jahr 1923, als er an der Burg Giebichenstein in Halle studierte. Bildrechte: dpa

Sammlungsmitarbeiterin Doreen Frauendorf sagte, der Hochschule würden auch immer wieder Nachlässe angeboten. "Aber es gibt keinen Ankaufsetat. Besondere Stücke werden angekauft, wie das historische Teeservice von Gustav Weidanz." Viele der vorhandenen Objekte stammten aus der Zeit der DDR: "Damals war es üblich, die Stücke an der Burg zu lassen", so Frauendorf.



Derzeit bereitet die Burg Giebichenstein eine Ausstellung mit Stücken des Möbeldesigners Erich Dieckmann (1896–1944) in Berlin und Halle vor. Dieckmann war von 1931 bis 1933 künstlerischer Leiter der Tischlerei der Werkstätten der damaligen Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein. Geplant ist die Ausstellung in der Burg Galerie im Volkspark vom 11. Februar bis zum 20. März 2022.