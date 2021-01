Willi Sitte: Bergung aus Hochwasser, 1958 Bildrechte: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt - Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) / © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 / Foto: Falk Wenzel, Halle (Saale)

Der Maler Willi Sitte wäre am 28. Februar 2021 100 Jahre alt geworden. Eine Retrospektive zu diesem Anlass muss deswegen in diesem Jahr stattfinden, betont der Museumsdirektor. Er setze alles daran, dass sie wie geplant am 3. Oktober beginnt. Diese Ausstellung werde das Spannende an Sittes Künstlerbiografie herausarbeiten und sie sei auch ein großes Forschungsunterfangen. Schon allein wegen der Frage, wo das eine oder andere Werk abgeblieben ist in den letzten 40 Jahren, in denen keine große Ausstellung zu Sitte stattfand.