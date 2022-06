Hanna Stiegeler, Jahrgang 1984, studierte Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und war Meisterschülerin bei Heidi Specker. Bisherige Ausstellungsprojekte führten sie u.a. in das Künstlerhaus Bethanien in Berlin, in die Gallery Anca Poterasu in Bukarest, in das GRASSI Museum für Völkerkunde in Leipzig und im vergangenen Jahr in die Halle 14 in der Leipziger Baumwollspinnerei.