Am Donnerstag bekommt der gebürtige Magdeburger Fotokünstler Ulrich Wüst für sein Lebenswerk den Kunstpreis des Landes Sachsen-Anhalt 2021. Ursprünglich sollte die Auszeichnung schon im Dezember 2021 überreicht werden, doch Corona kam dazwischen. Nun wird die Übergabe im Kunstmuseum Moritzburg in Halle nachgeholt. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert und wurde erstmals in der Kategorie Fotografie vergeben.