Reges Treiben herrscht rings um das kleine Atelier: Genau hier treffen zwei Straßen aufeinander, Autos rauschen vorbei, die Ampeln stoppen von beiden Seiten den Bewegungsfluss der Passanten. Der Blick aus dem Fenster ihres Ateliers in Halle inspirierte die Kuntschaffenden Philipp Eichhorn, Hanna Müller-Kaempffer und Danilo Halle zu einem neuen Kunstprojekt.

Sie treten in Kontakt mit dem Umfeld – mit den Passanten auf der Straße, den Gebäuden. Zunächst wollten sie sich dem Thema Bewegung widmen, danach sollte die Nachbarschaft architektonisch und schließlich auf Licht und Schatten hin untersucht werden. Bereits 2019 erhielt das Projekt die nötige Förderung von der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt bekommen.

Stop and go: Die Kunst der Bewegung

Philip Eichhorn und Hanna Müller-Kaempffer in ihrem Atelier Bildrechte: Katja Evers So haben sie auf dem Vorplatz etwa Wege von Passanten mit Kreide nachgemalt: "Wir haben festgestellt, dass es in der Mitte ein Dreieck gibt, was gar nicht oder ganz selten durchlaufen wurde, weil man hier zwischen den Ampeln hin und her geht oder parallel zu den Straßen", sagt Hanna Müller-Kaempffer. Die Bereiche und Muster hat sie in ihren Aquarellarbeiten entsprechend markiert hat.



Philip Eichhorn hat sich hingegen der Bewegung des Autoverkehrs gewidmet: "Ich habe mich auf die akustische Wahrnehmung konzentriert und auf die Töne, die man durch den Verkehr ständig hat. Das ist mir irgendwann immer rhythmischer vorgekommen. Durch die Ampelphasen wahrscheinlich." Den Rhythmus des Tages habe er dann visuell umzusetzen versucht. Entstanden sind schraffurartige Farbfeld-Bilder, die Ton und Bewegung vereinen sollen. Danilo Halle hat wiederum die Bewegung in der Schrift gesucht und eine Reihe schwungvoller Schriftzeichen zu Papier gebracht.



Die geplante Präsentation der Werke, vor allem für die Nachbarschaft, bleibt wegen der Pandemie nun aus. Aus der Not heraus entstand dafür der Kurzfilm "Movement", der dem Thema Bewegung eine zweite Ebene verleiht.

Atelier als Kunstraum: "Movement"

Blick ins Atelier am Triftweg in Halle Bildrechte: Katja Evers In dem Film "Movement" zeigt das Künstlerkollektiv spielerisch sein Atelier, aber auch die Kunst, die die Bewegung der Außenwelt auf Leinwand festhält. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit Bewegung entsteht zusätzlich durch die Machart des Films selbst. Die Arbeiten von Hanna Mueller-Kaempffer, etwa zur Bewegung der Passanten, wandern selbst in einer Art Stop-Motion an der Wand. Die Werke von Phillip Eichhorn zum Verkehrslärm nehmen den Bewegungsrhythmus der Fahrzeuge zwischen Bremsen und wieder Beschleunigen an der Ampel auf. Und dann sind da noch die Schriftzeichen von Danilo Halle, die als Abfolge schneller Klaviertöne an der Wand hin- und herspringen. Musik, die vom Jazzpianisten Adrian Zendeh komponiert wurde - speziell für den Film.

Digital trifft analog