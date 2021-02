Bei der Keramik handelt es sich weltweit erst um das 88. Ru-Stück, das bis zum jetzigen Zeitpunkt offiziell gefunden wurde. Eine ähnliche Keramik-Schale hatte zuletzt im Jahr 2017 bei einer Versteigerung im Londoner Auktionshaus Sotheby’s eine Summe in Höhe von 37,7 Millionen Dollar erzielt. Die in der Dresdner Porzellansammlung gefundene Schale wurde zunächst fälschlicherweise im Korea des 10. bis 13. Jahrhunderts verortet. Einem Hinweis des Palastmuseums in Beijing folgend, konnte die chinesische Herkunft des wertvollen Ru-Stüks nun aber zweifelsfrei bestätigt werden. Das Schälchen stammt ursprünglich aus der Sammlung des Arztes Oscar Rücker-Embden, der diese während eines China-Aufenthaltes zu Beginn des 20. Jahrhunderts erworben hatte. 1927 wurde es von Ernst Albert Zimmermann, dem damaligen Direktor der Porzellansammlung, angekauft und befindet sich seither in der Dresdner Sammlung.