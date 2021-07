Doch ist es wirklich Kunst, was da vierzig Jahre lang im Auftrag der Wismut geschaffen wurde? Lindner schüttelt ablehnend den Kopf. Hochwertige Kunst findet sich unter den 4.000 Gemälden, Graphiken, Zeichnungen nicht, urteilt er. Es sind Auftragsarbeiten, die sich an die Vorgaben der sozialistischen Kunstdoktrin halten. Zu sehen sind arbeitende Menschen, "der stolze Bergmann, das Kollektiv als die eigentlichen Treibenden, die Helden der Arbeit gewissermaßen", meint Lindner, zudem eine Verbindung zur volkstümlichen Tradition. Weiter sagt er: "Wir haben es mit einem ganz klaren Realismus zu tun, der sich durchaus auch den Forderungen des Bitterfelder Weg dann Ende der 50er-Jahre unterwirft. Es ist in jedem Fall immer eine sehr realistische Malerei, immer figürliche Malerei. Es wird immer eine Geschichte erzählt, es wird zwingend der soziologische Kontext mitgeliefert."

Der Maler Werner Petzold restauriert 2010 das von ihm geschaffene Gemälde "Brigade Rose" Bildrechte: dpa

Über 4.000 Kunstwerke entstehen in den 40 Wismutjahren als Auftrag oder werden angekauft. In den Anfangsjahren nach dem persönlichen Kunstgeschmack der Direktoren und Parteisekretäre. In den 70er-Jahren sinkt zwar die politische Einflussnahme, eine grundsätzliche andere Kunst entsteht aber nicht, urteilt Lindner "und daran, denke ich, kann man schon erkennen, dass entweder die Künstler nicht so doll waren – beziehungsweise sich einem Erwartungsdruck ergeben haben, der da war." In diesem Erfüllen der in der Luft liegenden Erwartungshaltung sieht Lindner "sehr implizite Vorgänge, die in den Habitus gedrückt sind über Jahrzehnte der Übung in so einem System". Auch das Geld spielte eine Rolle, denn die Auftragsarbeiten wurden gut bezahlt.