Fotografien von Günter Rössler Mehr als der "Aktfotograf der DDR"

Hauptinhalt

Der Leipziger Fotograf Günter Rössler wäre in diesem Jahr 95 geworden. Seine Bilder nackter, weiblicher Schönheiten faszinierten Tausende in der DDR-Zeitschrift "Magazin". Aber Rössler fotografierte auch Mode, inszenierte Stillleben und arbeitete als Bildreporter. Eine Ausstellung zum vielseitigen Werk des Fotografen wartet im Kunstverein Talstraße in Halle auf ihre Eröffnung. Nun ist ein sehenswerter Katalog zu Rösslers Schaffen erschienen.