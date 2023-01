Da kann man durchaus Gegenwartsbezüge herstellen. Zum Beispiel fragen, wie heute die Gesellschaft mit Geflüchteten umgeht, welche Diskurse da eigentlich gefahren werden. Und dann kann man Ähnlichkeiten feststellen. Man kann natürlich auch Unterschiede feststellen. Aber auf diese Weise werden Gegenwartsbezüge hergestellt, und es kann jungen Menschen vermittelt werden, dass eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ganz grundlegend ist für unsere heutige demokratische Selbstverständigung. Zum Holocaust-Gedenktag mahnt der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald eine neue Erinnerungskultur an. Bildrechte: dpa

Wie wurde an die als homosexuell verfolgten Häftlinge nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert? Mein Eindruck ist, dass gerade im Osten die homosexuellen Opfer nicht genug bedacht worden sind. Können Sie kurz skizzieren, wie die Unterschiede waren, die das Gedenken an die homosexuellen Opfer zwischen Ost und West betrifft?

Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Ost und West. Tatsächlich wurde weder in Ost- noch in Westdeutschland an die als homosexuell in die KZs verschleppten Menschen erinnert. Sie wurden ganz bewusst ausgegrenzt. [...]

Tatsächlich wurde weder in Ost- noch in Westdeutschland an die als homosexuell in die KZs verschleppten Menschen erinnert. [...] Das änderte sich dann in den 80er-Jahren und ist eine Folge des Engagements der Community selbst. Es war nicht die Mehrheitsgesellschaft, die das erkämpft hat. Jens-Christian Wagner

Das änderte sich dann in den 80er-Jahren und ist eine Folge des Engagements der Community selbst. Es war nicht die Mehrheitsgesellschaft, die das erkämpft hat. Das hat die schwul-lesbische Community, die queere Community, wie man heutzutage sagt, selbst erkämpft in Ost und West.

Wir haben einige tolle Beispiele für Schwuleninitiativen aus der DDR, die in den 80er-Jahren in Sachsenhausen und in Buchenwald vorstellig werden und dort Kranzniederlegungen vornehmen – gegen den Widerstand der staatlichen Behörden, mehr oder weniger mit Duldung der Gedenkstättenleitung, die aber auch kritisch draufguckt.