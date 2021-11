Ein vergoldeter Helm, ein magischer Ring oder Teile aus dem Hausstand Martin Luthers: Rund 1.200 Funde vom Mittelalter bis zur Neuzeit sind jetzt neu im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle zu sehen. Mit der Erweiterung um vier Räume und 400 Quadratmeter ist die Dauerausstellung nun komplett, wie Landesarchäologe Harald Meller am Donnerstag erklärte.

Vom Königreich der Thüringer in der Völkerwanderungszeit über mittelalterliche und frühneuzeitliche Glaubenswelten bis zum Beginn des modernen Denkens im 16. Jahrhundert schlagen wir in den kompletten Dauerausstellung nun den Bogen. Harald Meller, Landesarchäologe

Haseloff: Touristischer Leuchtturm noch attraktiver

Ministerpräsident Haseloff (M.) mit Harald Meller (r.) und Alfred Reichenberger in der neuen Schau Bildrechte: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Foto: Andrea Hörentrup Ab Freitag öffnet die gesamte Dauerausstellung fürs Publikum. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident würdigte das Landesmuseum vorab als "Filetstück mit Funden von besonderer Qualität und großer Bedeutung für das Welterbe, die es zu bewahren gilt". Mit der jüngsten Modernisierung sei das Haus als touristischer Leuchtturm in Sachsen-Anhalt "noch attraktiver".

Neu zu bestaunen: Goldhelm, Zauberring, Alchemistenwerkstatt

Spangenhelm von Stößen, 1. Hälfte 6. Jh n. Chr. Bildrechte: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Foto: Juraj Lipták Erstmals präsentiert wird Meller zufolge beispielsweise ein vergoldeter Spangenhelm aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Gefunden wurde er im Grab eines Mannes, der mit einem goldbestickten Gewand bekleidet und bewaffnet in einer hölzernen Grabkammer bei Stößen im Burgenlandkreis bestattet wurde.



Ausgestellt wird ebenso der Zauberring von Paußnitz in Sachsen von 1150. Der etwa 5,1 Gramm schwere Silberring habe mit großer Wahrscheinlichkeit einem Kreuzfahrer gehört, so Meller. Die Inschrift "NAINE MI XPS" bedeute so viel wie "Verneine mich Christus", erst 2004 sei sie entziffert worden, interpretieren lasse sie sich als Ausdruck inniger religiöser Hingabe zur Erlangung des Seelenheils.

Weltbilder: Magie, Religion, Anfänge der Wissenschaft

400.000 Jahre Menschheitsgeschichte sind im halleschen Landemuseum zu besichtigen. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock Der Bogen spannt sich im Landesmuseum nun bis hin zur Herausbildung der heutigen Naturwissenschaften in der Neuzeit. Zu sehen ist beispielsweise das Inventar einer frühneuzeitlichen Alchemistenwerkstatt aus dem 16. Jahrhundert, entdeckt in Wittenberg:



"Wir wollen zeigen, wie die Menschen sich aus religiösen Fesseln befreit und nun selber die Natur erforscht haben, ohne irgendwelche Vorgaben", erklärt Kurator Arnhold Moll im Gespräch mit MDR KULTUR. Dazu war die Restaurierungswerkstatt zwei Jahre lang auch damit beschäftigt, einen Scherbenhaufen aus Gläsern, Retorten und sogenannten Destinationsapparaten wieder zusammenzufügen. Laboriert wurde dort einst auch an einem Mittel zur Heilung der Syphilis.

Inventar eines Alchemistenlabors des Wittenberger Franziskanerklosters im Raum "Verstandessieg" Bildrechte: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Foto: Andrea Hörentrup

Die gerade komplettierte Dauerausstellung sieht Meller weiter wachsen. Funde, etwa aus Grabungen der Königspfalz Helfta und der Kreisgrabenanlage Pömmelte könnten künftig teilweise integriert werden. Bereits zu sehen seien "die exzellenten mittelalterlichen Skulpturen vom Magdeburger Gouvernementsberg oder Schwert und Siegel des sächsischen Kurfürsten Rudolf II. von Wettin aus dem ehemaligen Franziskanerkloster in Wittenberg".

Aquamanile in Pferdeform: Prunkstück beim Spaziergang entdeckt

Ein pferdegestaltiges Gefäß zur Handwaschung Bildrechte: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt/ Foto: Juraj Liptak An den Vitrinen geschraubt wurde bis zum letzten Moment, wie Pressesprecher Alfred Reichenberger im Gespräch mit MDR KULTUR verrät. Im letzten Moment sei ein sogenanntes Aquamanile, ein Gefäß zum Händewaschen in Pferdeform aus dem 12. oder 13. Jahrhundert ergänzt worden: "Weltweit gibt es gerade mal rund 400 solcher Stücke in Museen. Und dieses hier hat ein aufmerksamer Bürger beim Spazierengehen zufällig entdeckt und es gleich zu uns gebracht. Das ist jetzt eines der Prunkstücke unserer Dauerausstellung."