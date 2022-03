Anna Haifisch studierte Illustration an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) und schloss 2015 ihr Meisterschülerstudium bei Thomas Müller ab. Zwischen 2008 und 2010 arbeitete sie als Siebdruckerin in New York. In Leipzig war Anna Haifisch 2013 Mitbegründerin des international vernetzten Leipziger Illustrations- und Comicfestivals "The Millionaires Club". Mit ihrem Comicstrip "The Artist" für die englische Ausgabe des Vice-Magazins wurde sie vom Geheimtipp der Comicszene zur international arbeitenden und bekannten Comiczeichnerin, die regelmäßig in Magazinen und Tageszeitungen unter anderem in El Pais, Frieze, The Guardian, The New Yorker, FAZ, Süddeutsche Zeitung oder Die Zeit veröffentlicht. Anna Haifisch wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2016 mit dem e.o.plauen-Förderpreis und 2020 mit dem Max und Moritz-Preis als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin.