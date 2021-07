Will man in Leipzig interessante Kunst erleben, ist das Kirow-Werk in Plagwitz eine gute Adresse. Als Landmarke für die Besucher dient die weiße Niemeyer-Kugel, die man hier einer der alten Produktionshallen aufgesetzt hat. Der Inhaber des Geländes, Ludwig Koehne, der hier als Weltmarktführer Eisenbahndrehkräne produziert, hat aber nicht nur ein Faible für innovative Architektur, sondern auch für Kunst.

Betritt man die Produktionshalle mit der Nummer 9, befindet man sich in einer Art Zwischenreich. Hoch an der Decke läuft ein noch funktionierender Portalkran unter verdreckten Glasscheiben. Zur Rechten des Besuchers findet sich ein Regal mit gelben Arbeitsschutzhelmen. Keine Deko, denn der zentrale weiße Kubus mitten in der Halle dient bei Stoßzeiten in der Produktion als, zugegeben, sehr elegante Umkleide, in deren Untergeschoss die Belegschaft auch duschen kann.

Roseanne Lynch fotografiert ohne Kamera

Blick in den Ausstellungsraum mit einem der Fotogramme von Roseanne Lynch. Bildrechte: Gabriela Schilk/Techne Sphere Leipzig Momentan zeigt hier die irische Künstlerin Roseanne Lynch eine Serie mit Fotogrammen. Das sind schwarz-weiße Abbildungen von realen Gegenständen, die sie aber auf geheimnisvolle Weise so komponiert, dass man eher glaubt, Grafiken vor sich an der Wand zu haben. Diese Werke, die den Betrachter zum Entschlüsseln einladen, könnte man als Fotos bezeichnen, die ohne Kamera entstanden sind, durch die direkte Belichtung der Objekte auf lichtempfindliches Fotopapier.



Eine Technik, die schon László Moholy-Nagy am historischen Bauhaus nutzte. Roseanne Lynch hat sie für sich entdeckt und präsentiert sie nun hier in der zum White Cube umgewidmeten Umkleide.

Ludwig Leo stand für "Architektur als Experiment"

Ein Ort, der auch den Architekten Ludwig Leo begeistert hätte. Dem 2012 verstorbenen (West)-Berliner Baumeister der Nachkriegsmoderne ist der zweite Teil der aktuellen Ausstellung gewidmet. Der Besucher erfährt etwas von dessen Bemühungen um die optimale und auch duale Nutzung von Räumen.



So hat Leo in den 1960er-Jahren die elfstöckige, in der Kubatur an eine Skisprungschanze erinnernde Zentrale der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gebaut. In der sich neben den normalen Büroräumen solche befanden, in denen im Winter die Rettungsboote eingelagert wurden. Waren die im Sommer draußen, konnten die Räume als Aufenthalts-, Büro- und Schlafräume genutzt werden.

Technik trifft Pop-Art

Der "Umlauftank" in Berlin nach Plänen von Ludwig Leo steht im Zentrum der Leipziger Ausstellung. Bildrechte: Gabriela Schilk/Techne Sphere Leipzig Der optische Höhepunkt von Leos Schaffen ist zugleich der der Ausstellung: der sogenannte Umlauftank im Berliner Tiergarten. Eine riesige Testanlage für Strömungsversuche mit Schiffsmodellen. Durch einen kubischen Industriebau im klassischen Blaumann-Blau schlängelt sich eine riesige Rohrkonstruktion in Pink. Das 1975 eingeweihte Gebäude wurde 2017 aufwändig saniert und erhebt sich am Landwehrkanal als Ikone der Moderne aus dem umgebenden Grün des Tiergartens.



Technizistischer Bombast, der in seiner Formensprache von der Pop-Art gestreichelt worden zu sein scheint. Präsentiert werden beeindruckende Fotos und viele originale Architekturzeichnungen auch anderer Bauten auf einer Ebene über dem White-Cube. Zum großen Teil auf konventionelle Art, will heißen an die Wand gepinnt.

Architektur als Kino