Gleich am Eingang zur Ausstellung steht in der Halle 14 ebenfalls eine Plastik, eine neu interpretierte Laokoon-Gruppe des Leipziger Künstlers Christian Holze, erklärt Michael Arzt: "Wir haben hier einen Bestseller der antiken Kulturen, die Laokoon-Gruppe, allerdings entstellt. 'Laokoon Reverse' heißt diese Arbeit von Christian Holze. Er hat die Plastik verdoppelt, sie wächst irgendwie aus sich selber wieder nach oben hinaus. Und er nimmt darauf Bezug, wie in den Medien, aber auch im Ausstellungsbetrieb die Kunstwerke immer mehr zu Ware werden. Und deshalb ist hier die Skulptur so platziert, als hätten wir sie in einer dieser typischen Transport-Kisten am Eingang vergessen."

Am stärksten unter den Videoarbeiten polarisiert wohl jedoch eine Installation von Juliane Jaschnow aus dem Jahr 2019, die, neben der Plastik einer grauen Fahne aus Beton, Filmschnipsel aneinandergefügt hat, mit denen sie die Frage zu beantworten versucht, wie das berühmte Foto der am 8. Mai 1945 in Berlin gehissten roten Fahne als Ikone des Sieges über Nazideutschland denn nun entstanden sein mag. Belegt ist, dass das Foto inszeniert wurde. Verschwörungstheorien flackern auf in der Installation und werden noch durch Fernsehbilder befeuert, die belegen, dass es in Russland mindestens einen Freizeitpark gibt, in dem russische Paramilitaria-Fans mit Panzern und einem nachgebauten Reichstag die Eroberung Berlins nachspielen – was in Zeiten des Ukrainekriegs eine besondere Dimension bekommt.