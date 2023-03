Den Eindruck, den der Musiker mit seiner Ankunft hinterlassen hat, kann man in der Ausstellung an einer Hörstation nachempfinden: Da belauscht man ein fiktives Gespräch zweier Damen, die sich gerade auf der Straße getroffen haben und kurzerhand den neuesten Klatsch austauschen. So erfährt auf unterhaltsame Weise, wie die Wahl des Thomaskantors vonstatten ging und warum manche die Wahl Bachs kritisierten. Nebenbei klappern Pferdehufe vorbei, und das überraschend realistisch: Das Hörspiel wurde im 3D-Sound produziert.

Die Ausstellung in Leipzig zeigt, wie Johann Sebastian Bach in 27 Jahren in Leipzig Musikgeschichte schrieb. Bildrechte: Bach-Archiv Leipzig

Leipzig hat Bachs Produktivität beflügelt – genau so wie die Rezeption seiner Werke. Denn an den Höfen konnte man die Musik nicht so weit verbreiten wie in einem städtischen Amt, erklärt die Museumsleiterin. Zudem hatte Bach in Leipzig viele Schüler, die sein Werk in die Gegenwart getragen hätten. "Ohne Leipzig", so schlussfolgert Wiese, "hätte die Geschichte ganz anders ausgesehen." Seine Musik wäre heute wahrscheinlich nicht so bekannt.