Karrierestart in Leipzig

Getachew Yoseff Hagoss lehrte später in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien Bildrechte: Getachew Yoseff Hagoss Aus einem ganz anderen Kulturkreis stammt dagegen Getachew Yoseff Hagoss. Er musste nicht ins ostdeutsche Exil flüchten, sondern kam als Kunst-Stipendiat aus Äthiopien nach Leipzig. An der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst, hatte er Anfang der 1980er-Jahre das Glück, bei einem Großmeister der Leipziger Schule studieren zu dürfen: "Er ist einer der ersten der ausländischen Studierenden, die in eine Malereiklasse aufgenommen worden sind", so Hurttig. "Er hat dann bei Heisig seinen Abschluss gemacht und ist 1987 nach Addis Abeba zurückgekehrt. Dort hat er Karriere gemacht und wurde Dekan der dortigen Kunsthochschule."

Die Malerei des 1957 geborenen Künstlers wird gespeist aus der christlichen Ikonografie der äthiopischen Bildtradition. Zum anderen aber sind auch Einflüsse der Leipziger Schule zu erkennen – und so spannt sich ein weiter Bogen von Deutschland nach Afrika.

Stoff-Kunst erinnert an Leipziger Schule

Auch die kubanische Künstlerin Teresa Casanueva kam mit einem Stipendium in die DDR. Sie hatte Malerei an der Nationalakademie für Bildende Künste in Havanna studiert. "Dort gab es keine Malereiklasse, sondern sie war in der Textilklasse", führt Hurttig aus. "Ihre Diplomarbeit, die wir auch ausstellen, ist eine figurative Malerei auf Textil. Das ist der Startpunkt, von dem aus sie sich weiterentwickelt hat. Sie ist ist den 90er-Jahren nach Berlin gegangen und hat zunehmend Malerei-Strategien entwickelt, die uns sehr stark an die Leipziger Schule erinnern mögen."

Ein zweiter Teil der Ausstellung dreht sich um jüngere Künstler mit Einwanderungs- und DDR-Geschichte. Bildrechte: Mahmoud Dabdoud Teresa Casanueva bekam 1985 einen Studienplatz an der Burg Giebichenstein in Halle und ist nach dem Mauerfall in Deutschland geblieben – ebenso wie ihr chilenischer Kollege César Olhagaray, der heute in Dresden lebt. Für beide war das Kunststudium in der DDR ein kreativer Freiraum, der sie geprägt hat.

Leipzig wirft Licht auf Einwanderung in der DDR

Ganz anders ging es den Vertragsarbeitern aus anderen sozialistischen Bruderländern – und das wird im Leipziger Museum auch in einem eigenen Raum dokumentiert: "Die Kunststudent*innen waren etwas privilegierter als die Vertragsarbeiter*innen", meint Sithara Weerantunga. "Da gab es nicht diese Regelungen, wer mit wem Kinder bekommen durfte, es gab keine Regelungen zu den Ehe-Verträgen und nach der Wende war es nicht so festgelegt, dass diese Kunststudent*innen zurück in ihre Länder reisen mussten."

Die Lebenswege der Vertragsarbeiter und der Kunststipendiaten werden auf diese Weise in der Leipziger Schau miteinander verknüpft. So gibt sie auch einen interessanten Einblick in die facettenreiche Einwanderungsgeschichte der DDR.