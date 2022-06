Die Rückgabe-Entscheidung in Deutschland habe auch internationale Auswirkungen gezeigt, sagte der Generaldirektor der Nationalen Museums- und Denkmalbehörde Nigerias, Abba Tijani, am Mittwoch in Stuttgart. So gebe es teils weit vorangeschrittene Gespräche in Großbritannien sowie in den USA über die dort geführten, als koloniales Raubgut geltenden Kunstobjekte. Tijani gehe fest von weiteren Rückgaben aus, konkret benannte er das British Museum in London und das Metropolitan Museum of Art in New York.