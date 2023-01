Wie jedes Jahr lebt die Künstlerin in einem ganz eigenen Rhythmus, der sprichwörtlich vom Lauf der Sonne bestimmt wird. Die Fenster in Ellen Akimotos Atelier liegen nach Osten hin – das bringt für die Malerin ganz spezielle Probleme mit sich: "Das Sonnenlicht landet am Morgen auf den Leinwänden. Man kann dann nicht richtig sehen, was darauf ist. So kann man eigentlich nicht malen", erzählt sie. An sonnigen Tagen muss Ellen Akimoto also warten, bis sie dann am Nachmittag zu malen beginnt. Und dabei verliert sie sich in ihrer Arbeit, zuweilen bis spät in die Nacht.