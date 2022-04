In der Galerie Kleindienst eröffnet die neue Ausstellung von Rosa Loy mit dem Titel "Es wird durchgemalt": Vieldeutig, märchenhaft, weiblich – so wird Loys Kunst oft beschrieben. In der Galerie Jochen Hempel gibt es Minimal Art von Imi Knoebel zu sehen, ein spannendes Zusammenspiel von Form, Farbe und Material.

In der Galerie ASPN zeigt Benedikt Leonhardt, wie tief Bilder sein können. Der Maler hat sich farblich sehr zurück genommen und zeigt dennoch mit ganz wenig ganz viel. Magisch geht es in der Galerie Intershop zu: Die interdisziplinär arbeitende Objekt- und Material-Künstlerin Mara Sandrock thematisiert in ihren neuen Arbeiten Hexenkult und Zauberkunst. In der Galerie EIGEN+ART ist die Ausstellung "Beben" der Leipziger Malerin Kristina Schuldt zu sehen.