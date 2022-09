In einer sich symmetrisch zum Horizont hin öffnenden Landschaft liegen Strohballen in nahezu militärischer Ordnung auf einem abgeernteten Feld. An einem einsamen Waldsee brennen zwei Bäume. Auf einer Wiese steht ein an ein Ringheiligtum erinnernder, mannshoch gemauerter Kreis aus Ziegelsteinen. Überflutete Reihenhäuser verbreiten einen ebensolchen geheimnisvollen Grusel, wie die, denen die Dächer von wild wachsenden Bäumen aus den Angeln gehoben werden.



Der 1981 in Gardelegen geborene Markus Matthias Krüger ist ein Landschaftsmaler der besonderen Art: Mit seinen eigenwilligen, surrealen Sujets fasziniert er die Betrachterinnen und Betrachter genauso, wie mit seinem meisterhaftem Handwerk. Das hat er an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) studiert und dort als Meisterschüler von Anette Schröter zur Perfektion entwickelt. Gewissermaßen als ein fast zu spät Berufener der Neuen Leipziger Schule.