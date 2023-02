Die in Leipzig lebende Zeichnerin und Illustratorin Franziska Junge hat liebevoll Fabelwesen gezeichnet und farbenfrohe Räume geschaffen, die die Lebenswelten von vier, ganz unterschiedlichen, Kindern vorstellen. Lebenswelten, die den Besuchern und Besucherinnen in der Regel fremd sind: von Wisdom, einen Jungen mit Wurzeln in Kamerun, von Roya, vor fünf Jahren kam sie aus dem Iran, von Joline, sie kämpft mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche und von Elias, der mit seinem Autismus lebt.

In der Lebenswelt von Roya aus dem Iran lassen sich nicht nur Pfauen entdecken Bildrechte: GfZK Leipzig

Die in Dresden geborene Filmemacherin Susanne Kim hat alle vier 2020 in ihrem Film "Meine Wunderkammern" feinfühlig portraitiert. Gemeinsam mit Susanne Kim und vielen Mitwirkenden macht die gfzk daraus nun eine Kunst-Ausstellung für Kinder – die per VR-Brille etwa mit einem Floß auf einem Fluss in Afrika fahren können, die lernen, sich mit Käfern und Insekten aus dem Schattenreich der traurigen Gedanken auseinanderzusetzen oder aber, die im Eingangsmenü eine virtuelle Wunderkammer in ihrer Strahlkraft erleben können. Doch damit nicht genug!