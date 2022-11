Vier Jahrzehnte lang sammelte das Ehepaar Funke seit 1980 in Lagern des Haushaltswaren-Einzelhandels, auf Flohmärkten und in Trödelläden, auf Auktionen und im Internethandel industrielles Gebrauchsdesign des 20. Jahrhunderts. 10.000 Einzelobjekte sind so zusammengekommen, die das Ehepaar dem Grassi Museum für Angewandte Kunst vermacht hat. So zeigt die neue Sonderausstellung mit rund 600 Exponaten zwar viel, aber zugleich nur einen kleinen Ausschnitt der vielgestaltigen Kollektion.