Über diesen QR-Code gelangt das Publikum auf die Webseite www.weilvielfaltfetzt.de, wo alle Informationen auch in leichter Sprache, in Gebärdensprache, eine Hörversion sowie Audiodeskription zu finden sind. Ganz gleich, welches Medium Besucher auswählen, um die Menschen kennenzulernen, die sich für Inklusion in Sachsen einsetzen: Sie werden in jedem Fall ganz Konkretes, Beeindruckendes und Vielfältiges entdecken.