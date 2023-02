Das Grassi Museum für Angewandte Kunst in Leipzig eröffnet am Sonntag einen neuen Ausstellungsraum – das so genannte Studiofoyer. Nach Angaben des Museums ist das durch eine Schenkung aus Hamburg ermöglicht worden. Ein privater Sammler habe dem Haus nicht nur Kunstwerke überlassen. Damit sie gezeigt werden könnten, habe er auch die Umgestaltung eines bisher ungenutzten Durchgangsraums in eine Galerie finanziert – mit einem Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe.