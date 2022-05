Die Entwürfe von Schmuckgestalterinnen wie Dorothea Prühl oder Renate Heinze spielen eine besondere Rolle. Kuratorin Sabine Epple schaut in der Ausstellung auf frühe Entwürfe in Gold und führt aus: "Sie haben Ende der 60er-Jahre die erste unabhängige Schmuck-Klasse gegründet. Unabhängig in dem Sinne, dass nur in Schmuck ausgebildet wurde, zuvor war die Ausbildung immer gekoppelt an die Metall-Klasse, an die Email-Klasse. Sie haben so dem Schmuck zu einer Emanzipation verholfen." Deshalb seien für ihn Prühl und Heinze ganz wichtige Pionierinnen des ostdeutschen Schmucks, so Epple.

Brosche, Margit Jäschke, Halle (Saale), 2012, Silber, Wellpappe, Kunststoff, Bein Bildrechte: Uwe Köhn