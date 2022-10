Am Donnerstagabend eröffnet in Leipzig die Grassimesse. Sie ist zugleich Kunstausstellung und Verkaufsmesse. Jedes Jahr wählt eine Fachjury zeitgenössische Kunst- und Kunsthandwerktreibende sowie Designer*innen aus, die ihre Arbeiten im Grassi Museum präsentieren und verkaufen. 150 Aussteller*innen aus sieben europäischen Ländern sowie aus Südkorea, Taiwan und den USA sind in diesem Jahr dabei. Die Schwerpunkte der Grassimesse 2022 liegen in den Bereichen Schmuck und Keramik gefolgt von Textil, Glas, Möbeln, Metall und Papier.