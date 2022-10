Agnes Wegner wurde einstimmig zur neuen Rektorin der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig gewählt. Das gab die HGB am Dienstagabend bekannt. Sie habe am 13. Oktober alle Stimmen des abstimmenden Ersten Senats für sich gewinnen können. Sie löst damit Thomas Locher ab, der seit 2017 Rektor der HGB ist. Seine fünfjährige Amtszeit läuft in diesem Jahr ab. Der Hochschulrat hatte zu Neuwahlen aufgerufen, da sich Locher nicht erneut zur Wahl gestellt hat. Ab 2023 übernimmt Wegner das Amt.