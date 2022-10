Dabei war es lange still um ihn, sagen manche aus der Szene. Thomas Fröbel, fast 58 Jahre alt, das Leben in und mit der Kunst hat ihn geprägt und umgekehrt. Als Autodidakt habe er angefangen und immer weiter die Techniken verfeinert, mit Materialien experimentiert. Auch mit Kunstharz.

Er habe ein "Faible für Textilien, für Kleidungsstücke mit Geschichte". Manch ein T-Shirt wird zur Lichtskulptur: Wie ein Torso liegt der Textilrest – vorher mit Brenner, Farbe und Werkzeug bearbeitet – in Kunstharz gegossen zwischen Luftblasen, Farbspuren und manchmal auch den Resten von Teer oder Federn. Wenn er keine Textilien nutzt, dann wird Seidenpapier zur lichtdurchlässigen Materie mit Farben, Formen und knittrigen Strukturen. Wenn dann eine "gewisse Poesie" entstehe, um all das Brachiale wieder einzufangen, sei die Kunst perfekt.

Er zeichnet Skulpturen, Symbole, geometrische Formen – vieles habe einen Hintergrund, erzählt er, in Geschichte, Philosophie oder Religion. Manches darf aber auch geheim bleiben. So wie die Schrift, seine eigene Handschrift, die er oft und gerne – und abstrakt – einsetzt auf den Bildern. Es soll ein grafisches Element sein, nichts, was ablenkt oder was man lesen kann. "Also ich hatte drei ganz große Pläne im Leben: Fußballprofi, Rockstar oder Künstler", sagt er lachend. Schließlich sei es der Künstler geworden.