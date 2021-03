Die Zeichnerin, Grafikerin und Autorin Ursula Mattheuer-Neustädt ist tot. Wie die von der Künstlerin gegründete Stiftung MDR KULTUR bestätigte, starb Mattheuer-Neustädt am Samstag mit 94 Jahren. Zuvor hatte die Leipziger Volkszeitung über ihren Tod berichtet.

Ursula Mattheuer-Neustädt neben einem Selbstbildnis ihres Mannes Wolfgang Mattheuer. Bildrechte: dpa

Mattheuer-Neustädt absolvierte die Leipziger Kunstgewerbeschule und studierte anschließend zusammen mit ihrem späteren Mann Wolfgang Mattheuer an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Nach dem Abschluss ihres Studiums 1952 war sie als Grafikerin und Buch-Illustratorin tätig. Für ihre Buchgestaltungen wurde sie vielfach ausgezeichnet: Sie erhielt mehrfach die Auszeichnung "Schönste Bücher", zwei Silbermedaillen der Internationalen Buchkunstausstellung in Leipzig sowie 1972 den Kunstpreis der Stadt Leipzig. Daneben veröffentlichte sie Essays über Kunst.