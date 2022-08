Die Fahrt auf dem Lastenrad führt weiter durchs Leipziger Umland, wo unter anderem Live-Zeichnungs-Aktionen in Braunkohlefolgelandschaften stattfinden werden. Darüner hinaus sind in den folgenden zwei Wochen unter anderem eine Performance in Bad Düben und ein Workshop in Boxberg geplant. Alle Veranstaltungen sind einem breiten Publikum zugänglich und werden in Absprache mit ansässigen Kunst- und Kulturakteuren realisiert. Interessierte Einheimische werden überall entlang der Strecke dazu eingeladen, sich künstlerisch am Projekt zu beteiligen. Die Tour findet schließlich am 26. August mit einer Ausstellung in Görlitz ihren Abschluss.