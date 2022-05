Rayk Goetze, Jahrgang 1964, studierte Malerei bei Arno Rink und Neo Rauch an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Er lebt und arbeitet in Leipzig. Bildrechte: Rayk Goetze

Als Fingerle dieses Haus im Jahr 2009 das erste mal erlebte, war ihm klar, hier war einmal die Kunst zuhause und hier soll sie wieder eine Chance bekommen. Darum hat er die Kuratorin Molina Gosh beauftragt, hier wieder einen neuen Ort der Kunst zu schaffen, aufbauend auf einer großen Tradition. Denn hier hat einmal der jüdische Arzt und Künstler Dr. Raphael Chamizer gewirkt. Ein Bildhauer, der in den 1920er Jahren hier sein Atelier hatte, bevor er 1931 in das ehemalige Atelier von Max Klinger umzog. 1938 konnte er sich glücklicherweise dem Zugriff der Nazis entziehen und ging nach Palästina.



Doch zurück in die Gegenwart der Villa und zur Kuratorin, die mit ihrer Arbeit schon draußen vor der Tür begonnen hat. Im kleinen Garten, der sich von der etwas zurückgesetzten Villa bis zum Zaun am Bürgersteig erstreckt, fallen zwei weiße Tiergestalten auf. In einer Hecke leuchtet es bei Nacht und auf der Wiese dreht sich eine Windharfe. Vom Entree im Grünen, geht es hinein ins Haus, durch den Dienstboteneingang direkt in den Keller – schön kühl und etwas feucht. Wahrscheinlich der alte Weinkeller, ein Raum, der die Kuratorin sofort begeisterte. Aufgrund des besonderen Raumklimas aber nur für Kunst geeignet ist, die, wie Molina Gosh meint, "auch mal etwas ab kann". Das tun geheimnisvolle Hirschgeweihe, die aus den Wänden ragen, eine Metallskulptur und hinter einem schwarzen Vorhang nicht ganz jugendfreie Medienkunst.