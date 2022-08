Porträt Starke Frauen von der Leipziger Malerin Kristina Schuldt

Die Leipziger Künstlerin Kristina Schuldt gehört zu den interessantesten Malerinnen ihrer Generation in Deutschland. 1982 in Moskau geboren, studierte sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst und war Meisterschülerin von Neo Rauch und Sighard Gille. Dabei fand sie längst zu einer ganz eigenen dynamischen Bildsprache mit subversivem Witz, wie ihre kraftvoll-kämpferischen Frauenfiguren zeigen. Nach einer Solo-Schau in den Niederlanden und in der renommierten Galerie Eigen+Art in Leipzig sind ihre Werke derzeit in Goslar zu sehen. Auf der Baumwollspinnerei hat die 40-Jährige indessen ein neues Atelier bezogen. Dort haben wir sie besucht.