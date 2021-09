Dass Geldinstitute Kunst sammeln, hat Tradition und gute Gründe: Zum einen baut man sich mit einer solchen Sammlung aus betriebswirtschaftlicher Sicht einen Vermögenswert auf, der steuerrechtlich keiner Abschreibung unterliegt. Da bleibt also was in den Büchern. Zum anderen kann man die Kunst in den Filialen oder Büroetagen zeigen. Bei der Sparkasse Leipzig bleiben die Kunstwerke jedoch nicht nur in der Chefetage sondern werden der breiten Öffentlichkeit gezeigt: in der eignen Kunsthalle, einem alten Bankgebäude aus der Gründerzeit in bester Lage.