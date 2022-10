Arbeitsverbot in der DDR

Im Laufe seiner Berufsjahre hat er sehr viele Menschen "abgelichtet". Dabei war sein Start in den Beruf alles andere als schön: Die DDR sprach ihm, dem 1960 in Leipzig geborenen Künstler, ein Verbot aus, seine Arbeiten zu publizieren. Er passte nicht in den Gedankenkosmos. Das war 1986. Ludwig Rauch hielt sich mit Jobs über Wasser, traf einen Künstler, der – weil gelähmt – mit dem Mund malte. Er sprach ihn an, fotografierte ihn und lernte immer mehr die Welt der Kunst und der Künstler kennen. Auch, weil ihm gar nichts anderes übrigblieb. Er reproduzierte Bilder für Kataloge der anderen und haderte doch mit dem Land, das er mochte und das ihn als Künstler trotz allem nicht haben wollte.

1989 dann schließlich der Moment, in dem er von Berlin-Ost nach Berlin-West für einen Tag reisen durfte – und blieb. Mit 29 Jahren fing er von vorn an, heuerte bei den großen Magazinen an und bekam die ersten Aufträge. Schließlich führte ihn sein Talent, aber auch der Mut und Fleiß rund um die Welt. Der in Leipzig geborene Fotograf Ludwig Rauch, fotografiert von Matti Michalke. Bildrechte: Ludwig Rauch

Namensvetter Neo Rauch lächelt

Jetzt zeigt er seine Porträts – darunter viele Künstler, Künstlerinnen, Wegbegleiter von einst – im Museum der bildenden Künste in Leipzig. Neo Rauch (der Nachname beider ist ein Zufall) ist auch dabei – mit einem sanften Lächeln im Gesicht. Das sei wirklich selten, meinen jene, die den Maler kennen.

Fotografie ist immer subjektiv. Ludwig Rauch, Fotograf

Leipziger Ausstellung zeigt (sur)reale Bilder

Und so führt Ludwig Rauch mit seinen Bildern in seine Welt: Die der Menschen, aber auch die der Landschaften, der Momente, der Suggestion. Wer lange genug hinschaut, erkennt surreale Bilder, "wobei", sagt Rauch, "alles echt ist". Jedes Motiv, jede Aufnahme – es sind "reale Bilder". Und doch formt er daraus etwas Neues, indem er Ausschnitte nimmt, diese zusammensetzt und dadurch ein Motiv schafft. Die Basis ist immer das Reale – trotzdem führt er uns in neue Welten.