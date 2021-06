Schon zu Beginn seiner Karriere hatte er die Idee zu dem imaginären Metro-Net mit den "gefakten" U-Bahn-Eingängen. "Als wir jünger waren, haben wir uns vorgenommen, wenn mal Geld reinkommt, dann machen wir unsinnige Bauvorhaben. Irgendwann hatte ich ein Gelände auf dem Land und ich habe mich gefragt, was mache ich mit dem Gelände auf dem Land. Dann ist mir eingefallen, dass das Gelände um die U-Bahn-Station sein könnte", gestand Kippenberger einmal am Rande einer rauschenden Party.

Das besagte Gelände befand sich auf der griechischen Insel Syros. Dort baute der Künstler 1993 den allerersten U-Bahn-Eingang zu seinem Metro-Net. Zwei Jahre später folgte die U-Bahn Station in Kanada, in der ehemaligen Goldgräberstadt Dawson City. Schließlich war es auch in Leipzig so weit, diesmal auf dem Gelände der 1997 eröffneten Neuen Messe. Marcus Hurttig vom Leipziger Museum der bildenden Künste beschreibt die Skulptur, die hinter einer Wiese und neben einem Helikopter-Landeplatz steht, als einen grauen, unscheinbaren Betonguss in U-Form mit einem Treppenabgang und einem Gitter. "Sieht aus wie ein U-Bahn-Eingang, könnte auch einer sein", fasst der Kurator zusammen.