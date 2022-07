Über Matthias Garff und seine aktuellen Ausstellungen Matthias Garff hat bis 2015 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert und arbeitet seitdem in Leipzig.



Freiluftausstellung am Schwanenteich:

u.a. mit Skulpturen von Matthias Garff

bis 3. September 2022



Schwanenteich

04451 Borsdorf



Ausstellung in Dresden:

"Bienenumsummt"

bis 31. August 2022



Galerie Margareta Friesen

Basteistraße 3

01277 Dresden