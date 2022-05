Eine dieser Perspektiven kam am Eröffnungstag vom Namensgeber der Ausstellung. Per Video war der Schriftsteller Karl May zugeschaltet – natürlich in Gestalt eines Schauspielers. May war 1897 selbst auf der STIGA. Und obwohl auch er in seinen Abenteuerromanen die rassistischen Klischees seiner Zeit teilweise selbst bediente, zeigte er sich doch geschockt von den Menschenschauen in Leipzig. Er sei "vollkommen frustriert" gewesen angesichts der "erniedrigenden" Menschenschauen, zitierte der Schauspieler May zur Ausstellungseröffnung.