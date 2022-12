Interessiert sitzen sehbeeinträchtigte und nicht sehbeeinträchtige Besucher*innen vor den Kunstwerken. Einige derer, die sehen können, versuchen sich ebenfalls an einer Beschreibung. So kommt man miteinander ins Gespräch, diskutiert und interpretiert. Und genau das ist der Plan dieser inklusiven Tandemführungen im Museum der Bildenden Künste.

Sabine und Lisa, die beide blind sind, nehmen regelmäßig begeistert daran teil. "Sonst kann man als blinder Mensch mit Gemälden ja nicht so viel anfangen, eigentlich gar nichts. Deswegen finde ich das ganz ganz toll, dass sowas hier angeboten wird", sagt Lisa. Sabine schlägt vor, dass diejenigen ohne Sehbehinderung beim nächsten Mal die Augen zumachen. So könnten Sie selbst erfahren, wie es ist, sich ein Bild mit Hilfe der Beschreibung von anderen zu erschließen.

90 Minuten sind gerade Zeit genug, um eingehend zwei Bilder zu betrachten. Wer in seinem eigenen Tempo das Museum erkunden will, dem helfen seit diesem Jahr 7 inklusive Vermittlungsstationen, so genannte Hubs, die im Haus aufgestellt sind. Kunstwerke aller Epochen lassen sich so mittels Audiodeskriptionen, Tastreliefs und Beiträgen in einfacher oder in Gebärdensprache erkunden.