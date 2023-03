Neue Leipziger Schule als Traditionslinie

"Suitable for framing" heißt die aktuelle Ausstellung im MdbK (Museum der bildenden Künste) in Leipzig. In einem Raum werden ab jetzt jene Künstler ausgestellt, die eine Linie der Neuen Leipziger Schule fortsetzen. Wie sieht deren Handschrift aus? Wofür steht die nächste Generation? Um neue Sichtweisen geht es, sagen die Kuratoren des MdbK. Der "Bilderkosmos Leipzig" soll erweitert werden. Den Auftakt zur Reihe "Im Fokus" macht also: Malte Masemann.

Der Künstler Malte Masemann lebt und arbeitet in Leipzig. Bildrechte: MDR/Blanka Weber

Und so führt er in seinem Bild: "Raucherzimmer", in eine Szene, in der nur Damen sitzen – manche mit zwielichtigem Gesichtsausdruck. Er zeigt "Das große Buffett" mit einer illustren Schar diverser Gestalten (als kämen sie direkt aus dem Disneypark von Hollywood) – alle mit einem Lächeln im Gesicht und dennoch kommen Zweifel auf beim näheren Betrachten. Was tischt der Künstler bei diesem Buffett eigentlich auf? – vielleicht den nüchternen Blick in die Arbeitswelt von heute? Das Lächeln als Tarnung? Eine Theke – wie ein Fließband – als Symbol? Antworten will Masemann gar nicht geben. Er spielt mit Brüchen, mit Fragen und mit Figuren - gerne auch historisch angelehnt.

"Das große Buffett" ist eines der großformatigen Bilder von Malte Masemann, die im Leipziger MdbK zu sehen sind. Bildrechte: Malte Masemann, Courtesy Galerie Tobias Nähring, Foto: dotgain

Van Gogh und Orchideen inspirieren Malte Masemann

"Das muss man dann so lange hin- und herbewegen, das Ganze, bis es irgendwann funktioniert und sich ein Gefühl ergibt", so der Künstler. Manchmal wirken seine Bilder auch unfertig, er integriert Skizzen, die sanft durchscheinen. Gesichter sind nicht immer ausgemalt, andere hingegen so präzise, dass sie zum kantigen Hintergrund stark im Kontrast stehen. Beeinflusst vom Siebdruck, nutzt Malte Masemann starke schwarze Kanten, harte Linien, setzt Licht und Schatten – wie in der Drucktechnik, um seinen Figuren dann doch etwas Feines, vielleicht auch Tragisches, Sensibles und Subtiles zu verleihen.

Kräftige Farben spielen in der Kunst von Malte Masemann eine wichtige Rolle. Bildrechte: Courtesy Galerie Tobias Naehring/ dotgain