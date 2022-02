Mdbk Leipzig: Fotokünstlerin zeigt Gespür für die Magie der Dinge

In den Bildern von Ricarda Roggan sucht man vergeblich nach Menschen. Aber man kann ihren Spuren begegnen und ihren Überresten – wie zum Beispiel bei einer Fotoserie mit dem Titel "Set/Reset." Da geht es um eine verlassene Spielhalle im zypriotischen Nikosia. Ricarda Roggan hat die alten Videospiel-Automaten in einem ausgebrannten Café fotografiert.

Für die ausrangierten Videospiel-Automaten hat Ricarda Roggan eine eigene Architektur geschaffen. Mit Sprühdosen hat sie dort zugleich farbige Akzente gesetzt. So kommt es zu einer radikalen Verfremdung – die kaum noch an die frühere Spielhölle erinnert.

Auch bei ihrer jüngsten Arbeit wird die Fotografin zugleich zur Bühnenbildnerin. Es geht dort um ein sagenumwobenes Atelier in New York, dass ihr früherer Professor im Jahr 1971 fotografiert hat. Es war das Atelier des berühmten Konzept-Künstlers Walter de Maria – abgelichtet von Timm Rautert.

Mehr als 50 Jahre später hat nun Ricarda Roggan diese Räume rekonstruiert – in ihrem Atelier auf der Leipziger Baumwollspinnerei. "Im Grunde ist so eine Art von doppelter Hommage entstanden. Einmal an Timm Rautert, bei dem ich studiert habe und an Walter de Maria, den ich auch immer sehr verehrt habe, diesen Minimalismus, diesen Konzeptualismus", erklärt Roggan.