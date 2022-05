Die Ausstellung will neben der prekären Ausbildungssituation der Künstlerinnen und ihrer Rolle auf der STIGA vor allem ihre Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung beleuchten. In einem weiteren Teil der Schau wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) eine heutige Perspektive auf den Beruf der Künstlerin eröffnet. Es soll erörtert werden, wie heutige Studierende der bildenden Künste die Rolle der Künstlerin in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft interpretieren.