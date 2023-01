Vorschau Was das Leipziger MdbK 2023 zeigt: Klinger, Kunst und Kampf

Das Leipziger Museum der bildenden Künste (MdbK) bietet 2023 ganz neue Einblicke: in die Arbeit von Restauratoren, die mitten in der Ausstellung an einem Werk von Max Klinger arbeiten oder in DDR-Einwanderungsgeschichten mit dem dreiteiligen Projekt "Kunst und Kampf im Bruderland". Im Fokus steht in diesem Jahr auch die Fotografie, etwa mit der Solo-Schau der zeitgenössischen Fotokünstlerin Kerstin Flake, die in Leipzig studierte, und mit der "Klassikerin" Evelyn-Richter. Erstmals werden auch deren Wegbegleiterinnen in den Blick genommen.