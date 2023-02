Die Nuklearkatastrophe von Fukushima im März 2011 sorgte für einen weltweiten Aufschrei. Eine große Menge radioaktiver Stoffe gelangte in die Umwelt und tausende von Menschen mussten evakuiert werden. Für das Künstlerduo "Made by us" war es der Auslöser, sich mit der Problematik von radioaktiver Strahlung in Deutschland und in Japan auseinanderzusetzen. Welche Parallelen gibt es? Was für positive und negative Auswirkungen hat Radioaktivität und wie werden diese das Leben zukünftiger Generationen bestimmen? Das erkundet das interkulturelle Duo über und tief unter der Erdoberfläche.